Trevisani: «Carboni manca all’Inter! Ha il guizzo vincente»

Archiviata la seconda giornata del Mondiale per Club, in collegamento con Mediaset su Canale 5, ha parlato Riccardo Trevisani. Queste le sue parole al termine della vittoria contro l’Urawa Red Diamonts.

SORPRESA – Al termine della seconda giornata del Mondiale per Club negli Stati Uniti, nel post partita dell’Inter, Riccardo Trevisani ha parlato a Canale 5. Questo le sue parole: «Carboni può giocare ovunque, un ragazzo forte. Ha fatto un gol non da lui, con il destro e con la palla che poteva passare solo lì. l’ha presa poi con il piede non suo. Lautaro deve stare lì, a centrocampo devono giocare altri. Carboni ha quelle caratteristiche, che può creare scompiglio in area. Ha dei guizzi, e in una squadra che fa sempre lo stesso lavoro, uno che spariglia può servire. ma un gol del genere, di destro, non me l’aspettavo».