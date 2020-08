Trevisani: “Cambio Lukaku-Icardi? Vantaggi netti per l’Inter! Finale EL…”

Riccardo Trevisani, telecronista di “Sky Sport”, ha analizzato l’importanza di Romelu Lukaku per l’Inter e le possibilità di avere una finale tra i nerazzurri e il Manchester United.

SCAMBIO VANTAGGIOSO – Queste le parole di Riccardo Trevisani, che a “Sky Sport 24” ha analizzato i vantaggi per l’Inter di avere un grande attaccante come Romelu Lukaku. Paragone con Icardi annesso: «È un grande giocatore che aiuta la squadra e fa i gol di una squadra intera. L’Inter nello scambio con Icardi non ci ha rimesso, alla fine prende 60 milioni per lui e ne ha spesi 70 per il belga. I vantaggi sono notevoli e sotto gli occhi di tutti».

FINALE BLASONATA – Trevisani ha poi parlato di quella che, secondo lui, potrebbe essere la finale di Europa League più interessante a livello di blasone: «La finale più interessante sarebbe quella Inter-Manchester United. Certo, anche il Siviglia ha vinto spesso questa competizione, ma a livello di blasone questa sarebbe lo scontro più interessante».