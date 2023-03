Trevisani cambia idea: «Sfuggito il tocco di Vlahovic! Chiffi non sveglio»

Anche il giornalista Riccardo Trevisani davanti al tocco di mano di Dusan Vlahovic si trova costretto a cambiare opinione rispetto l’impressione avuta a caldo subito dopo Inter-Juventus dove si parlare principalmente del tocco con il braccio di Adrien Rabiot. Il cronista, presente durante la puntata di “cronache di spogliatoio” su Twitch, ha sottolineato un fattore legato all’arbitro Chiffi.

SFUGGITO – Riccardo Trevisani ammette il tocco con il braccio di Dusan Vlahovic soprattutto dopo l’analisi di Graziano Cesari durante “Pressing” e aggiunge: «Il tocco di mano di Vlahovic a me era sfuggito, a me inizialmente non sembrava fallo di mano. Poi Cesari ha chiarito tutto. In campo un arbitro sveglio la roba che diceva Barella sul fallo di Vlahovic la percepisce!».