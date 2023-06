Trevisani: «Brozovic? Inter in fondo in Europa con giocatori così!»

Brozovic è finito nel mirino dell’Al-Nassr, squadra dell’Arabia Saudita. L’Inter al momento ha rifiutato (vedi articolo). Ne parla Trevisani

DIFFICILE DA CEDERE − Riccardo Trevisani, ospite negli studi di Sport Mediaset, ha parlato di Marcelo Brozovic: «Ho visto un’Inter capace di farne a meno, ma non so se ne farei per sempre a meno. Nei big match raramente ti molla. Come giocatore e tipologia di ruolo è difficile da cedere. Diverso da Frattesi sia nel tipo di giocatore che nello status. Se l’Inter è arrivata fino in fondo in Europa lo deve a giocatori come Brozovic. Ma davanti ai soldi, poi bisogna valutare».