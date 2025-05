Trevisani: «La bravura dell’Inter è la fortuna del Napoli. Se fossi Inzaghi…»

Bravura o fortuna? Riccardo Trevisani dice la sua sulla vittoria dello scudetto, che l’Inter sembra aver “gentilmente concesso” al Napoli. Poi un commento sul futuro di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra.

CONCOMITANZE – Riccardo Trevisani, ospite di Pressing dopo gli anticipi dell’ultima giornata di Serie A, commenta la vittoria dello scudetto del Napoli così: «De Laurentiis dovrebbe avere una menzione speciale per questo scudetto. L’anno scorso ha imparato dai suoi errori. Dopo Spalletti e un anno senza un grande condottiero, ne ha ripreso un altro come Conte, si è messo in disparte, gli ha lasciato gestire la squadra, e il Napoli ha fatto i punti che doveva fare. Questa squadra vale quest’ottantina di punti che ha fatto. Ha avuto la bravura di fare quello che doveva fare, ma anche una serie di concomitanze fortunate».

La Champions League dell’Inter spiana la strada al Napoli per lo scudetto: l’analisi di Trevisani

FORTUNA – Riccardo Trevisani spiega il suo punto di vista sul finale di campionato: «La bravura della Champions League dell’Inter è la fortuna del Napoli. Se l’Inter fosse uscita agli ottavi di finale di Champions League, sarebbe finita come l’anno scorso. Il fatto che sia andata avanti, si sia stancata, abbia fatto tante partite e abbia perso giocatori per infortunio, l’ha stancata per il campionato a tal punto che il Napoli è riuscito a rimanere in corsa e poi a dare la zappata decisiva contro il Cagliari. Se l’Inter vince, magari Inzaghi si ferma a Milano. Se perde, invece, l’Inter può decidere di ringraziare Inzaghi ma mandarlo via. Cinque anni sulla panchina dell’Inter non succede da tanto. Se io fossi l’allenatore e vincessi, me ne andrei».