Trevisani: «Benfica gioca divinamente! Ma c’è una buona notizia per l’Inter»

Trevisani dice la sua sull’avversaria sorteggiata dall’Inter per i quarti di Champions League. Il giornalista, intervenuto su Mediaset Infinity, analizza la situazione del Benfica.

PERCOLOSITÀ – Riccardo Trevisani parla del Benfica, squadra contro cui l’Inter se la dovrà vedere nei quarti di finale di Champions League. Nel corso della trasmissione di Mediaset Infinity, il giornalista dice: «Ogni pallina è andata nel posto in cui l’Italia poteva sperare. Ovviamente il Benfica va battuto ed è una squadra molto forte, manca Nicolás Otamendi ed è una buona notizia dell’Inter. Il Benfica gioca a calcio in maniera divina. Ha un allenatore che ha sempre amato giocare a calcio, ha vinto meno che il suo immenso valore avrebbe meritato. Questa squadra è un mix fantastico di cultura di calcio, di gioco e di giovani e vecchi. Otamendi è vicino a António Silva, Gonçalo Ramos è vicino a Rafa Silva, quindi c’è un’alternanza di un giovane e un vecchio in quasi in tutti i reparti. Il centrocampo invece si è indebolito perdendo Enzo Fernándes».