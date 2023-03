Trevisani: «Bayern Monaco da evitare, battuto due volte l’Inter»

Manca poco ai sorteggi di Champions League per i quarti di finale, Riccardo Trevisani ha commentato su Infinity la situazione delle milanesi e l’avversario da evitare.

AVVERSARIE – Riccardo Trevisani ha commentato in questo modo su Infinity i sorteggi di Champions League: «Non potendo non considerare il Real Madrid, che non ha modo di perdere in Champions League, fossi nelle italiane eviterei il Bayern Monaco. Otto partite e otto vittorie, subisce di meno e segna di più. Ha dei punti deboli, ma non ce li ha fatti vedere battendo due volte Inter, Barcellona e PSG. Giocare il ritorno in casa per le milanesi potrebbe essere un vantaggio, ma non per forza. Le squadre italiane sono fastidiose, non semplici da superare».