Trevisani: «Ballottaggio fra Dzeko e Lukaku, perché? Inzaghi sa con chi vince»

Gli ultimi aggiornamenti del primo pomeriggio danno Lukaku in leggero vantaggio su Dzeko per giocare dal 1’ in Inter-Porto dopodomani (vedi articolo). A Sport Mediaset, il giornalista Trevisani ritiene però che Inzaghi non dovrebbe avere dubbi in tal senso.

PREFERENZA SENZA DUBBI – Due giorni a Inter-Porto e la formazione è già uno degli argomenti principali. Riccardo Trevisani va sull’attacco: «Leggevo che c’è ballottaggio fra Edin Dzeko e Romelu Lukaku, ma perché? Il primo è titolare da sei mesi, non lo si può mettere in ballottaggio per la partita più importante. Sabato doveva vincere Simone Inzaghi e sa bene con chi vince in questo momento: con Dzeko».