Trevisani avvisa: «All’Inter problemi ancora evidenti. Plzen? Tre difficoltà»

Riccardo Trevisani, ospite negli studi di Sport Mediaset, ritiene l’Inter ancora in una situazione convalescente e con problemi ben visibili. Un avviso sulla trasferta di Plzen in Champions League

PROBLEMI EVIDENTI − Trevisani vede ancora difficoltà in casa nerazzurra e avvisa sulla trasferta a Plzen: «Vincere è sempre uno straordinario aiuto soprattutto nel momento in cui l’Inter si trovava. Il Torino era un cliente scomodissimo. Ma i problemi non sono risolti, restano ancora evidenti. Barella è un uomo troppo importante, non capisco perché non abbia giocato col Bayern Monaco. Per il Viktoria Plzen opportunità importante giocare in casa contro l’Inter, bisogna stare attenti che per clima, momento e situazione di classifica non è molto semplice».