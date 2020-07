Trevisani: “Penso che Atalanta arriverÃ  seconda. Contro Inter un obiettivo”

Trevisani: “Penso che Atalanta arriverà seconda. Contro Inter un obiettivo”

Riccardo Trevisani, commentatore di “Sky Sport”, ha analizzato la lotta per il secondo posto in classifica. Secondo le sue parole, la favorita è l’Atalanta, che contro l’Inter avrà anche un altro obiettivo: i 100 gol in campionato.

LOTTA AL SECONDO POSTO – Inter, Atalanta e Lazio. Tre squadre ancora in lotta per il secondo posto. Il tutto condito anche dallo scontro diretto a Bergamo fra le due squadre nerazzurre. Riccardo Trevisani, commentatore di “Sky Sport”, ha analizzato la situazione, pronosticando chi secondo lui potrà raggiungere l’obiettivo. Queste le sue parole: «Per me arriverà seconda l’Atalanta. Lo meriterebbe anche per la stagione fatta e per la sua crescita. La Lazio è stata quella più vicina di tutte alla Juventus per la maggior parte del campionato, mentre l’Inter ha la rosa migliore delle tre. Hanno tutti delle buone ragioni per centrare l’obiettivo. Penso però che i bergamaschi vorranno entrare in campo per raggiungere la quota di 100 gol segnati, quindi giocheranno per fare almeno due reti e dunque avranno grandi possibilità di vincere la partita e conquistare il secondo posto».