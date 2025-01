Trevisani: «Atalanta antipatica da affrontare, non per l’Inter!»

L’Inter accede alla finale si Supercoppa Italiana battendo per 2-0 l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Ecco le considerazioni del telecronista Riccardo Trevisani a Radio 24 durante “Tutti Convocati”.

QUESTIONE DI ABITUDINI – Riccardo Trevisani a Radio 24 dice la sua in merito alla prima semifinale giocata a Riyad: «Credo che l’Atalanta non sia abituata a giocare contro squadre che giocano meglio, come l’Inter. L’Atalanta è la cosa più antipatica da affrontare per tutte le squadre. Inzaghi è la cosa più antipatica da affrontare per Gasperini e lo ha dimostrato e mica solo una volta». Il telecronista mette in risalto le 7 vittorie consecutive dell’Inter contro l’Atalanta che allunga la striscia positiva a 14 risultati utili consecutivi dei nerazzurri contro gli orobici.

Trevisani continua l’analisi soffermandosi sulle scelte iniziali

TROPPI CAMBI – Riccardo Trevisani rincara la dose passando all’argomento più caldo: le scelte iniziali dicutibili di Gasperini. Il telecronista durante la trasmissione Radio 24 si sofferma su questo aspetto: «In campionato Gasperini ha vinto spesso con le alternative, ha colto l’occasione per fare il contrario per una volta, in una stagione in cui non ha preclusioni. Numericamente ha preso 1-0 con riserve e 2-0 coi titolari. Poi anche a me i cambi erano sembrati troppi». Il telecronista conferma i dubbi di molti addetti ai lavori per quanto riguarda gli 11 iniziali scelti da Gasperini. Privarsi dei tre giocatori di punta Ademola Lookman, Charles de Ketelaere ed Ederson sembrerebbe non aver ripagato ne in campo e ne averlo risparmiato dalle critiche nel post gara.