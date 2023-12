Trevisani: «Arnautovic titolare no. Il suo gol lo faccio in mocassini»

Marko Arnautovic non convince nonostante il gol segnato, Alexis Sanchez neanche. Riccardo Trevisani è convinto di una cosa su Pressing.

SOSTITUTI – Riccardo Trevisani lancia un allarme per i nerazzurri: «Il top score di Arnautovic in carriera è di 11 gol allo Stoke City, oltre i 14 al Bologna. Su dieci anni di carriera ha fatto sempre 11 gol, quindi se manca due partite Lautaro Martinez non c’è problema. Se mancasse però di più potrebbe essere un problema grave avere come terzo Arnautovic e come quarto attaccante Sanchez. Il dislivello tra i titolari e i panchinari è notevole, importante. Se fossi la dirigenza prenderei a gennaio qualcuno che sia vicino al livello di Thuram e dell’argentino. Il gol di Arnautovic lo facevo anche io in mocassini, la sua partita è stata buona ma con Lautaro Martinez si gioca in maniera diversa. C’è un abisso tra i quattro giocatori del reparto».