Trevisani: «Arnautovic rappresenta la forza del gruppo Inter»

Riccardo Trevisani, ospite a Sport Mediaset, ha analizzato vari temi in casa Inter. Il giornalista è ripartito dalla vittoria contro il Cagliari, sottolineando la prestazione di Arnautovic e analizzando la lotta scudetto.

IL COMMENTO – Riccardo Trevisani, intervenuto negli studi Mediaset, è tornato sulla vittoria dell’Inter contro il Cagliari, molto importante in chiave campionato. Trevisani ha poi commentato il periodo strepitoso di Marko Arnautovic, sempre più determinante per i nerazzurri: «L’Inter continua a vincere e a non fermarsi. Veniva dalla vittoria contro il Bayern Monaco in settimana, e non è mai scontato ripetersi pur contro un avversario sulla carta più debole e con cui sei favorito, vedasi l’Arsenal che dopo aver vinto contro il Real Madrid ha pareggiato contro il Brentford. Gli allenatori nominano la forza del gruppo e di quanto contano tutti non a caso. Si vede in questi momenti, quando un giocatore che non nomini mai tra i più forti della rosa, come Arnautovic, poi diventa uno importante. Arnautovic è voluto bene da tutti i compagni, Inzaghi se lo coccola. Quando non puoi schierare Lautaro e Thuram, perché il calendario e le condizioni non lo consentono, poter contare su una terza punta così sposta tanto».

Trevisani sulla lotta scudetto: «Conte convinto di una cosa, Inter avvisata»

LOTTA A DUE – Trevisani si è poi concentrato sulla lotta scudetto tra Inter e Napoli. Il giornalista crede che la squadra di Conte darà fino da torcere fino alla fine ai nerazzurri: «Lotta scudetto? Mi sono piaciute le parole di Conte nella conferenza contro l’Empoli. Lancia un messaggio chiaro: niente alibi, giochiamocela con l’Inter fino alla fine. Mi sembra molto convinto, con il calendario che ha il Napoli, di vincerle tutte e fare 21 punti. Con 7 vittorie e il calendario terribile che avrà l’Inter, possibilità di rimonta ci sono eccome. Bellissimo campionato».