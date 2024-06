Trevisani: «Arnautovic ancora all’Inter? Dipende dalle alternative»

Marko Arnautovic ha fatto una grandissima partita contro la Polonia, portando alla vittoria la sua Austria agli Europei. Riccardo Trevisani dice l’ovvio su Cronache di Spogliatoio.

STORIE DI MERCATO – Il futuro di Marko Arnautovic è ancora in dubbio. L’attaccante è sicuro di rimanere all’Inter, la dirigenza però no. Tutto dipende dalle occasioni che si presenteranno sul mercato, soprattutto dall’eventuale interesse di altre squadre per l’ex Bologna. La situazione è in evoluzione, Riccardo Trevisani dice la sua a riguardo: «Conviene all’Inter tenere Marko Arnautovic? Se va via e arriva Gudmundsson ci fai, assolutamente sì. Se l’alternativa sarà ancora Sanchez invece no, può rimanere».