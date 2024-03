Trevisani: «Acerbi? Spero non 2-3 giornate. Ma siamo in Italia»

Riccardo Trevisani non crede che Nicolò Barella sia un giocatore da top 11 del prossimo Europeo, ma comunque ha un giudizio piuttosto positivo sul calciatore su Cronache di Spogliatoio.

GIUDIZI – Riccardo Trevisani prende posizioni dure: «Io penso che nel valore assoluto Barella è 8.5 su 10. È tanta roba, ma penso ci siano altri che lo superano ad esempio nelle partecipanti all’Europeo. Nella top 11 del torneo ci va solo Donnarumma tra i giocatori dell’Italia. Da noi la mezz’ala qualitativa è Barella, come Pellegrini. Barella ha qualche gol in meno forse, dall’altra parte hanno De Bruyne. C’è anche Musiala in un 4-3-3. Mi rifiuto a lasciarlo fuori. Acerbi–Juan Jesus? Io spero che non arrivino appena 2-3 giornate, ma siamo in Italia. Siccome ho visto qualsiasi persona salvarsi da qualsiasi situazione mi sembra complicato immaginare che comincerebbero le penalità massime in questa situazione».