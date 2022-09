Tresca Lautaro Martinez-Lukaku? L’assurda bufala dall’Argentina − TS

A quanto pare in Argentina hanno tanto tempo da perdere. Da qui nasce la clamorosa bufala di una presunta tresca amorosa tra Lautaro Martinez e Lukaku, attaccanti dell’Inter

FAKE NEWS − Il matrimonio tra Lautaro Martinez e Augustina Gandolfo è in crisi, il motivo: Romelu Lukaku! Questa la clamorosa bufala/fake news nata e circolata nella giornata di ieri dall’Argentina. Il tutto dovuto alla sospensione dell’account Instagram del Toro dell’Inter con tanto di storia della consorte: «L’amore che dai è eterno». Come riporta Tuttosport, il resto è cronaca rosa infarcita di tanta e tanta bufala. Il colpevole è l’account social argentino ‘Info real de tendencias, che confeziona una pagina finta di Olé nella quale viene rivelata la persona che avrebbe causato la rottura tra i due: nientepopodimeno che Lukaku! La notizia fa praticamente il giro del mondo diventando in poco tempo virale anche in Italia tra utenti singoli e account di media ufficiali. A spegnere l’assurdo caos la stessa coppia Lautaro Martinez-Augustina Gandolfo su Instagram. Il primo annunciando la riapertura del proprio account e la seconda con un eloquente pensiero: «Bevo mate mentre ammiro il potere che esercita la fantasia. Vi voglio bene».

Fonte: Tuttosport − Alessia Scurati