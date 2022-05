Trentalange: «Nuove divise? In linea con filosofia AIA. Già in Coppa Italia»

Il presidente dell’AIA, Associazione Italiana Arbitri, Alfredo Trentalange si è espresso con entusiasmo in merito alla presentazione del nuovo kit arbitrale per la prossima stagione. Questo sarà inaugurato durante la finale di Coppa Italia (vedi articolo).

BINOMIO PERFETTO − Trentalange sul nuovo kit che la classe arbitrale adotterà dalla prossima stagione: «Le nuove divise della Legea sono il risultato di studi e di ricerca. Il tutto mirato a portare innovazione. Un percorso che è in linea con quella che è la filosofia dell’Associazione Italiana Arbitri. Innovazione e memoria storica: un perfetto binomio. A questo punto non resta che vedere i nuovi prodotti in campo nella prossima finale di Coppa Italia».