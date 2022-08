Trentalange: «Prossimi campionati sono complicati. Chiediamo due cose»

Alfredo Trentalange, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, è intervenuto durante il raduno precampionato per gli arbitri e gli assistenti della Serie A e della Serie B. Con le sue parole ha voluto ricordare il rispetto per i direttori di gara in vista della prossima stagione.

DIFFICOLTÀ – Alfredo Trentalange ha parlato così in supporto agli arbitri, in vista della prossima – complicata – stagione: «In questo raduno abbiamo lavorato come squadra, grazie a tutti. I campionati che stanno per iniziare saranno difficili, ci stiamo preparando con grande scrupolo. Ricordiamoci che dietro a ogni fischio c’è una persona che ha diritto di sbagliare, così come i calciatori. Spiegare le decisioni è giusto, ma non vorremmo che questo si traducesse nella necessità di giustificarci. Vogliamo più cultura sportiva e una maggiore conoscenza del regolamento».

Fonte – Aia-figc.it