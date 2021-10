Trentalange: «Gol del 2-1 di Lazio-Inter, tutto corretto. Fatto culturale»

Alfredo Trentalange, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, è intervenuto a 90esimo Minuto su Rai 2, commentando quanto accaduto in occasione del gol del 2-1 di Felipe Anderson in Lazio-Inter.

NESSUNA POLEMICA – Alfredo Trentalange, ex arbitro e da qualche mese nuovo presidente dell’AIA, ha commentato quanto successo sabato all’Olimpico in Lazio-Inter. Specialmente l’episodio del gol del 2-1, che ha scatenato grosse polemiche: «Pallone non buttato fuori? Quella fatta dagli allenatori è un’analisi corretta. È un fatto culturale e di regolamento. Sono anni che è così ed è riconosciuto da tutti, quindi non ci sono particolari e ulteriori approfondimenti da fare sull’episodio».