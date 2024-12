Tre punti d’oro per il Verona: Castro condanna il Bologna all’ultimo!

Il monday-night tra Bologna ed Hellas Verona si è chiuso in favore dei veneti con il risultato di 3-2. Dopo un primo tempo da botta e riposta, nella ripresa gli ospiti sfruttano l’errore di Castro per uscire con il bottino pieno.

CORSA – Si è chiuso con il risultato di 2-3 il monday-night tra Bologna ed Hellas Verona. Una sfida ad alta intensità quella andata in scena al Dall’Ara, con i padroni di casa che passano prima in vantaggio per poi venir rimontati dagli ospiti nel giro di 7 minuti. Nella ripresa invece, il Bologna riesce a rimettersi in carreggiata prima dell’autogol di Castro. Dopo i soliti momenti convenevoli, il Bologna trova il gol del vantaggio al 20 con Benjamin Dominguez che sfrutta un assist al bacio di Castro ed è bravo a metterla all’angolino sinistro. Il Verona non demorde e al 38 trova il gol del pareggio con Amin s che non sbaglia l’appoggio in rete. A pochi secondi dal duplice fischio, è ancora una volta il Verona a segnare con i veneti che completano la rimonta. Al 45′ inoltrato, ci pensa un super Casper Tengstedt con un tiro all’incrocio sinistro a gelare i padroni di casa.

Bologna-Verona, corsa salvezza per gli scaligeri

ERRORE – Nella ripresa invece, succede di tutto. Il Bologna non si arrende e con costanza e sacrificio riesce a ritrovare il pareggio al 58′ grazie a Benjamin Dominguez che con un pizzico di fortuna è riuscito a ribadire in rete un pallone che rischiava di perdersi. Mentre il match sembrava avviarsi veglio gli sgoccioli, ancora una volta nel finale, è arrivata la doccia gelida per il Bologna di Vincenzo Italiano. All’88 Santiago Castro con qualche svista di troppo manda la palla nella sua rete consegnando al Verona tre punti importantissimi per la corsa alla salvezza.