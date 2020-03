Trapattoni compie 81 anni, il suo messaggio anti-Coronavirus

Nel giorno del suo 81esimo compleanno, Giovanni Trapattoni – ex allenatore, fra le altre, anche dell’Inter – non ha fatto mancare un messaggio tramite il suo profilo ufficiale “Twitter”, in cui ha ricordato l’importanza di stare a casa in questo periodo di emergenza per il Coronavirus.

COMPLEANNO IN ISOLAMENTO – Nel giorno del suo ottantunesimo compleanno, Giovanni Trapattoni ha voluto cogliere l’occasione per lanciare un messaggio e ricordare a tutti quanto, per sconfiggere la minaccia Coronavirus, sia importante restare a casa: “Ringrazio tutti di cuore per gli auguri! Vivere in isolamento non è facile, ma abbiamo il dovere di aiutare coloro che stanno lavorando duramente per contenere l’emergenza, limitando quei comportamenti che potrebbero peggiorare la situazione”.