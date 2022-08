Tramoni: «Giocare a Milano sarebbe un sogno! San Siro leggendario»

Tramoni è tornato al Cagliari dopo il prestito al Brescia. L’attaccante esterno francese, intervistato da Corse Matin, rivela come il suo sogno sia giocare a San Siro anche se non specifica se con l’Inter o col Milan.

L’AUGURIO – Mattéo Tramoni ora è al Cagliari, ma non è certa la sua permanenza in rossoblù. Come speranza però ne ha una ben precisa: «Giocare a Milano, sarebbe un sogno! Ci sono stato in panchina col Cagliari in Serie A. San Siro è uno stadio leggendario, dove hanno giocato i più grandi calciatori al mondo. Mi piace anche la Bundesliga e nello specifico il Borussia Dortmund, ma è un altro campionato. Prima devo fare dei progressi in Italia».

Fonte: Corse Matin – Philippe Peraut