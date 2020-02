Tramezzani: “Lazio-Inter diversa dalle rimonte precedenti. Eriksen…”

Lazio-Inter ha visto la terza sconfitta in trasferta per i nerazzurri, tutte segnate da un dato: erano in vantaggio al primo tempo. Paolo Tramezzani, ex difensore e in questa stagione per breve tempo allenatore al Livorno, ne ha parlato su Rai Sport + durante “Calcio Totale”, esprimendosi anche su Eriksen.

BASTA RIBALTONI – Lazio-Inter lascia l’amaro in bocca perché all’intervallo la gara sembrava in ghiaccio. Paolo Tramezzani trova delle differenze dai precedenti KO: «Per quanto riguarda le due rimonte precedenti sono state diverse, nel senso che la Lazio è sempre stata in partita e invece l’Inter dominò il Barcellona e il Borussia Dortmund. L’aspetto caratteriale è importante, però io vedo un’Inter molto schematica. Contro una difesa a tre fa sempre fatica, deve alzare una delle due mezzali e Marcelo Brozovic fatica a contenere e tenere stretta la squadra. Manca la qualità, che secondo me dovrebbe dare Christian Eriksen: inserito da mezzala, che non è il suo ruolo, potrebbe fare fatica, invece dietro un’unica punta in posizione centrale potrebbe ritrovarsi. È un giocatore che secondo me Conte sta gestendo nel modo giusto, perché sino a questo momento la squadra ha dato ampie garanzie. C’è anche il ritorno di Alexis Sanchez, quindi sono convinto che l’Inter adesso avrà più opzioni negli ultimi venti-trenta metri. Eriksen? Conte non ne discute le qualità individuali, ma nel 3-5-2 potrebbe fare la sottopunta e dovresti togliere un carico pesante davanti».