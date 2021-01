Tramezzani: «Inter-Milan in Coppa Italia suggestivo. Difficoltà inevitabili»

Paolo Tramezzani

Tramezzani ha dato un giudizio sugli ottavi di finale di Coppa Italia sin qui disputati, in attesa di Lazio-Parma e Roma-Spezia della prossima settimana. L’ex difensore dell’Inter, a Rai Sport, ha parlato del derby che vedrà i nerazzurri ospitare il Milan fra due settimane.

STRACITTADINA IN ARRIVO! – Paolo Tramezzani parla del derby che si vedrà in Coppa Italia: «Il derby è sempre una partita suggestiva e credo importante per entrambe le squadre. Inter, Milan e Juventus hanno avuto qualche difficoltà nel passaggio del turno ma era inevitabile: sono tante le partite che stanno giocando in tutte le competizioni. Credo però che alla fine i valori vengano fuori, vedremo altre partite interessanti».