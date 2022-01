Tramezzani: «Inter libera di esprimersi, preso il volo. L’Atalanta si avvicina»

Tramezzani è un doppio ex di Atalanta-Inter, partita che andrà in scena alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. L’allenatore ora al Sion parla del big match a TuttoMercatoWeb.

SUPERSFIDA – Paolo Tramezzani, da doppio ex, ha un buon ricordo di entrambe le formazioni che scenderanno in campo stasera: «Le mie due squadre. Arrivano entrambe molto bene in termini di classifica, risultati e morale. L’Atalanta ha perso qualche punto per i tanti impegni. Mentre l’Inter ha preso il volo e oltre a giocare molto bene i calciatori si sentono liberi di esprimersi. L’Atalanta può alzare l’asticella? Ogni anno si avvicina nelle zone più alte. Sta dimostrando di avere tutto anche per poter pensare in futuro allo Scudetto. Soprattutto la continuità che normalmente hanno squadre come Milan, Inter e Juventus: la Dea non si accontenta».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo