Tramezzani: «Inter-Juventus? La penso così! Napoli non mollerà»

Tramezzani ha parlato di Inter-Juventus, match finito 4-4. Al contempo, l’allenatore ha detto la sua pure sul Napoli di Conte.

SQUADRA TOSTA – Paolo Tramezzani, su Sportitalia.it, non ha dubbi sul Napoli: «Indipendentemente da come andrà lo scontro diretto a San Siro, credo che il Napoli sarà lì fino alla fine. Ho visto la partita che ha fatto a San Siro, è stato molto cinico. Il Milan mi è piaciuto in quella partita: dopo aver preso l’1-0 ha fatto una mezz’ora di dominio, però gli azzurri hanno resistito nel momento difficile e nel secondo tempo uguale. Il Napoli è tosto e concede poco». Lo scontro diretto tra nerazzurri e Inter sarà il 10 novembre.

Non solo Napoli-scudetto, ma anche sull’Inter e il derby d’Italia

DERBY D’ITALIA – Ancora Tramezzani, che dice la sua su Inter-Juventus 4-4: «È stata una partita straordinaria, è stata una partita veramente bellissima. La gara poteva cambiare a favore dell’Inter sul 4-2 se avesse sfruttato una delle tante occasioni che ha avuto. L’Inter non lo ha fatto e poi qualcosa ha concesso, pagando contro una Juventus che è stata brava a non mollare. La squadra di Inzaghi ha concesso magari qualcosa in più rispetto a quello cui eravamo abituati nel recente passato».