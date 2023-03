Tramezzani: «Inter compatta! Inzaghi? Dalla società aspettava…»

Paolo Tramezzani, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, si è espresso sull’Inter reduce dal passaggio del turno in Champions League ai danni del Porto e sullo sfogo di Simone Inzaghi arrivato nel post-partita della gara

SFOGO – Queste le parole di Tramezzani: «L’Inter non arrivava in buon momento sia mentale che fisico. Secondo me per 70′ i nerazzurri hanno fatto la partita che dovevano fare, compatta ed attenta. Gli esterni ieri non hanno fatto una grande partita, poteva sfruttare meglio qualche circostanze. L’importante però era il passaggio del turno, che è servito a tutti. Inzaghi? Capisco lo sfogo di ieri, è la prima volta che si esprime in questi termini. Se devo rileggerlo io credo si aspettasse che qualcuno dalla società lo difendesse in certe sconfitte. Invece è stato messo in discussione».