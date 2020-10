Marani: “Eriksen può ridare all’Inter un po’ di fortuna. Il Milan…”

Condividi questo articolo

Matteo Marani

Marani valuta il tris di gol di Eriksen, a segno in tutte le tre partite giocate dalla Danimarca in questa sosta. Il centrocampista dell’Inter è andato a bersaglio pure stasera a Wembley con l’Inghilterra (vedi articolo). Per il giornalista, collegato con Sky Sport 24, potrà essere un titolare in più per il derby col Milan di sabato.

IL TRIS CHE RILANCIA? – Paolo Tramezzani si augura che sia la svolta di Christian Eriksen: «Andare a vincere in Inghilterra in quel modo, e segnando, venendo da altre grandi prestazioni con la nazionale da questo punto di vista può ridare all’Inter un po’ di fortuna che le è stata tolta in questo periodo. Due settimane fa, guardando il derby, dicevamo che Eriksen difficilmente avrebbe potuto giocare. Il Milan è dal 2006-2007 che non partiva con questa velocità, con tre partite vinte, addirittura bisogna risalire al Milan di Nereo Rocco per rivedere un Milan senza subire gol e a punteggio pieno. Ha dato buone risposte, e torna Zlatan Ibrahimovic. Poi Lautaro Martinez e Alexis Sanchez hanno un viaggio molto lungo, faranno un solo allenamento prima della partita: Antonio Conte non ha avuto grande possibilità di prepararla bene. Vedremo come torneranno e quali saranno le loro condizioni: è un derby che arriva in una settimana difficile per l’Inter».