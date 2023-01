Tramezzani: «Dzeko è da rinnovo, Calhanoglu mi ha stupito parecchio»

Paolo Tramezzani ha parlato a Radio Sportiva dell’Inter, in particolare del rinnovo di Edin Dzeko e del ruolo di Calhanoglu.

CONTINUITÀ – Secondo Paolo Tramezzani, Edin Dzeko è da rinnovare: «Riguardo Dzeko, secondo me è giusto rinnovarlo. È la cosa giusta anche perché non è un giocatore che devi comprare. Devi solo riconoscergli quanto fatto. L’Inter oggi ha bisogno di continuità, è ciò che le manca. Io ho sempre visto Calhanoglu come un trequartista. Sono stupito dal fatto che giochi molto più dietro. La qualità non gli manca, è molto bravo ad accompagnare l’azione. A me piace parecchio in quella posizione». Il turco ha salvato l’Inter, che in passato orfana di Brozovic non è mai riuscita ad essere la stessa squadra.