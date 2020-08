Tramezzani: “Conte, l’Inter deve farsi una domanda. Ha lasciato il segno”

Condividi questo articolo

Conte e l’Inter fra oggi e domani definiranno se proseguire assieme oppure no. L’ex difensore nerazzurro Paolo Tramezzani, ora allenatore, ospite della trasmissione di Rai 2 “La Domenica Sportiva Estate” ha parlato del futuro del tecnico.

NON TUTTO DA BUTTARE – Paolo Tramezzani promuove Antonio Conte, a prescindere da cosa succederà: «È molto strana e molto particolare questa situazione, perché i risultati sono stati importanti. Calcolando che era la prima stagione, e le recenti stagioni della società nerazzurra, con la semifinale di Coppa Italia, il secondo posto in campionato e la finale di una competizione come l’Europa League secondo me ha lasciato il segno. Ha lavorato bene, poi non so: credo che Conte abbia bisogno di qualcosa di diverso. Vuole qualcosa di più, e non so se l’Inter lo possa accontentare. Il problema e la domanda che devono farsi è questa».