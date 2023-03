Tramezzani: «Champions League, Inter ha dimostrato due cose»

Paolo Tramezzani, allenatore ed ex giocatore dell’Inter, ha parlato anche della squadra nerazzurra impegnata in Champions League.

CARATTERE E DETERMINAZIONE – Queste le parole a SportItalia.com da parte di Paolo Tramezzani, allenatore ed ex giocatore dell’Inter, sulla squadra nerazzurra, in trasferta contro Porto nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì 14 marzo. «Per quanto riguarda l’Inter, penso che quest’anno, abbiamo visto soprattutto nelle partite di coppa, una squadra che abbia dimostrato di avere più carattere e determinazione. Ha calciatori che in certe partite riescono a tirare fuori quel qualcosa in più con l’esperienza, che in questi palcoscenici, diventa fondamentale».

PASSAGGIO TURNO – Quindi sul Napoli, impegnata invece contro l’Eintracht Francoforte. «Il Napoli è la squadra che ci rappresenta meglio in campo europeo, che può competere attualmente con qualsiasi avversario. È la favorita sicuramente al passaggio del turno tra le italiane, visto il risultato dell’andata, ma penso che tutte e tre le squadre alla fine passeranno il turno».

