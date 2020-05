Tra Sky e Lega Ã¨ guerra legale, ma serve diplomazia per il futuro – CdS

Tra Sky e Lega è guerra legale, ma serve diplomazia per il futuro – CdS

Il “Corriere dello Sport” fa il punto della questione diritti tc. Sky e la Lega Serie A dovranno trovare un dialogo.

VIE LEGALI – Per quanto riguarda i diritti tv si è arrivati alle vie legali. Ci sono volute quasi quattro settimane dalla scadenza dell’ultima rata, ma alla fine la Lega si è rivolta al tribunale per obbligare Sky a pagare. Per quanto riguarda DAZN e Img, invece, nell’assemblea di oggi si deciderà se i loro piani di rientro possano essere accettati. Altrimenti anche con loro si passerà alle vie legali. Rimanendo alla tv di Santa Giulia, è evidente che un passo di questo genere non può essere la soluzione per una questione che comunque resterà aperta.

FUTURO DA STABILIRE – Perché Sky sarà anche costretta a saldare i 130 milioni di euro che ancora mancano per la sua quota, ma adesso si è creato un baratro tra le parti che solo attraverso un enorme sforzo di diplomazia potrà essere colmato. Altrimenti non viene esclusa la possibilità di chiedere un risarcimento danni. Alcuni club comunque si augurano che la situazione possa essere ricomposta perché la verità è che come la serie A ha bisogno dei soldi di Sky, la stessa Sky ha bisogno dei diritti di serie A per conservare il suo monte di abbonati. Per di più tra un anno scadrà il contratto e il prossimo autunno, presumibilmente, verrà lanciato il bando per il triennio 2021/24. Una situazione intricata all’orizzonte.