Tra Aic e Lega lo scontro continua, serve accelerare: settimana decisiva? – CdS

Il “Corriere dello Sport” fa il punto della questione stipendi. Aic e Lega Serie A sono in ferri corti, ma il tempo stringe e serve accelerare.

VANTAGGIO CLUB – Un duello in punta di diritto. I club di Serie A sentono di avere il coltello dalla parte del manico nella battaglia per gli stipendi. In sostanza sarebbe corretto non pagare gli emolumenti agli atleti nel momento in cui il governo tramite decreto impedisce loro di giocare e allenarsi. L’Aic però sottolinea come il divieto sia in vigore dal 4 aprile. Fino a marzo quindi non c’è una responsabilità esterna allo stop. La partita è aperta e le parti sono pronte a portare avanti il braccio di ferro.

SMART WORKING – L’Aic sicuramente cercherà pareri legali di spessore. Per dimostrare ad esempio che anche allenarsi a casa vuol dire fornire una prestazione. Quello dei calciatori insoma sarebbe una forma di smart working. Tanto più che gli staff hanno fornito le schede e le società hanno distribuito attrezzi. Senza considerare i controlli sull’attività effettiva e sui pasti. Se si arriverà alla discussione giuridica queste cose avranno un peso. Non si possono certo considerare ferie anticipate. la prestazione lavorativa non potrebb essere disconosciuta.

SETTIMANA DECISIVA – La prospettiva è che a maggio si ricominci. E allora le società devono accelerare le trattative coi giocatori. Serve un accordo. Altrimenti il cosiddetto “factum principis”, cioè l’impossibilità oggettiva di fornire prestazione, verrebbe meno. e allora darebbero i calciatori in vantaggio. Arrivare in tribunale sarebbe controproducente per tutti. Per i club quindi diventa sempre più urgente raggiungere una linea interna per mettersi al riparo da ogni conseguenza. Sempre più società sono in fase avanzata. Chissà che la prossima settimana non possa essere decisiva.