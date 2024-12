Touré complica l’Udinese, Pinamonti non perdona e trascina il Genoa!

Touré mette nei guai l’Udinese lasciandola in dieci dopo pochi minuti. Il Genoa sfrutta il momento e un gran Pinamonti per sbloccare e poi vincere il match col raddoppio su autogol.

PRIMO TEMPO – Al Bluenergy Stadium Udinese-Genoa, valida per la quattordicesima giornata di Serie A, regala sin da subito grandi colpi di scena. Ad essere protagonista – anche se in negativo – è Touré: il difensore bianconero al terzo minuto sbaglia completamente un retropassaggio al limite dell’area di rigore. Per provare a rimediare e ad impedire a Zanoli di avventarsi sul pallone lo stende utilizzando il corpo. L’arbitro Aureliano va a controllare tutto al VAR e torna con zero dubbi: il fallo è da rosso e al 4′ l’Udinese è già in dieci uomini. Il Genoa prova immediatamente a sfruttare il momento di crisi degli avversari: al 6′ Pinamonti calcia la punizione – concessa in conseguenza del fallo di Touré – direttamente in porta: Okoye riesce a respingere il destro potente dell’attaccante. L’ex Inter, però, non viene contenuto al 13′, quando infila in rete il tiro ribattuto di Thorsby per il gol dello 0-1.

Udinese-Genoa 0-2

SECONDO TEMPO – L’Udinese va a riposo in svantaggio e in inferiorità numerica ma di ritorno dagli spogliatoi prova a costruire qualcosa. Al 46′ Thauvin, partito da destra, si accentra e tira dal limite ma la conclusione non preoccupa il portiere del Genoa. Ma i rossoblù sono, ovviamente, molto più in partita, con anche un Zanoli in ottima forma. Al 67′ il difensore si rende protagonista di un’azione perfetta: entrando in area, dopo aver lasciato indietro Ebosse, mette un buon pallone al centro che lo sfortunato Giannetti devia in porta causando l’autogol dello 0-2. Finisce proprio su questo risultato il match tra Udinese e Genoa.