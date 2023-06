Totti: «Tifo per l’Inter, percorso straordinario per arrivare qui»

Totti è fra i tanti ospiti presenti a Istanbul per assistere alla finale di Champions League. L’ex calciatore della Roma, intervenuto su Mediaset, tifa per l’Inter nella super sfida contro il Manchester City.

PARTITA SECCA – Francesco Totti dice la sua sulla finale di Champions League, proprio poco prima dell’inizio: «Speriamo tutti nell’Inter, unica rimasta in Europa. La Champions League ha un valore diverso e tifiamo tutti per una squadra italiana. Sulla carta è normale che il Manchester City sembra favorito però l’Inter per arrivare in finale deve aver fatto un percorso stratosferico. È una squadra a cui è difficile fare gol e d’avanti lo fa quando vuole. È una partita secca e noi tifiamo per loro. L’Inter non deve sbilanciarsi. Se dai campo al Manchester City diventa devastante con i suoi cinque giocatori davanti. Parliamo di Haaland che appena tocca palla fa gol. Bisogna stare attenti su tutti fronti. Dobbiamo essere bravi a gestire la situazione e a ripartire nel momento giusto».