Totti: «Serie A sempre bella! Campionato sarà combattivo fino alla fine»

Francesco Totti è stato nominato ambasciatore lega serie A nel nuovo ufficio di Abu Dhabi, dove questa sera si terrà la cerimonia dei Globe Soccer Awards. L’ex capitano della Roma commenta il campionato italiano in diretta su Sky

NAPOLI OLTRE LE ASPETTATIVE – Di seguito le parole di Francesco Totti in diretta da Abu Dhabi, dove l’ex capitano della Roma si trova per la cerimonia dei Globe Soccer Awards: «Diciamo che il campionato italiano è sempre bello dall’inizio alla fine. Il Napoli sta andando oltre le aspettative, sta facendo grandi cose. Se dovesse continuare cosi per le altre squadre sarà impossibile da recuperare. Ma penso che Inter Milan e Juve sono squadre che non mollano mai. Fino alla fine sarà un campionato bello e combattivo. Incognita sosta, campionato diverso per questo: vediamo come tornano i giocatori dopo il Mondiale. Roma? Spero possa risalire e tornare ai vertici dove l’abbiamo sempre lasciata. Obiettivo principale è ritornare in Champions League, palcoscenico che merita».