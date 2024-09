Totti: «Serie A? Juventus ha fatto mercato importante, tutte…»

Francesco Totti è stato intervistato quest’oggi da Sky Sport relativamente alla nuova Italia di Luciano Spalletti. L’ex capitano della Roma si aspetta inoltre una Serie A equilibrata, non un assolo dell’Inter.

NAZIONALE – Francesco Totti sottolinea gli errori di Luciano Spalletti in estate con l’Italia: «Che differenze ci sono tra allenatore di un club e ct? Sembrano due mestieri opposti: un discorso è allenarli quotidianamente, un altro è vederli una volta al mese per una settimana. Devi essere più pronto, più preparato. È anche diverso come allenarli e approcciarli. Spalletti penso che abbia capito i suoi errori, l’ha ammesso anche lui in una recente intervista. Spero che la sua Italia possa ripartire di slancio in questa Nations League e la Nazionale torni a essere quella che tutti ci aspettiamo». L’ex giocatore ha poi toccato il tema Serie A.

SerieA, dall’Inter alla Juventus: il pensiero di Totti

CAMPIONATO – Totti ha poi continuato parlando del campionato di questa stagione: «Quest’anno si sono rinforzate parecchie squadre, soprattutto quelle più blasonate. Hanno fatto grandi investimenti, speso tantissimo. Io penso che in Serie A la Juventus sia stata quella che ha cercato di fare un mercato più importante». L’ex capitano della Roma non si attende perciò un torneo dominato come quello dello scorso anno. L’Inter non sarà più sola in testa alla classifica, dovrà lottare fino alla fine. Oggi intanto ad Appiano Gentile sono tornati molti giocatori prima di Monza.