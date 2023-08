Totti: «Scudetto tra Inter, Napoli o Milan? No, Juventus favorita!»

Totti si esprime sulla lotta Scudetto snobbando sia l’Inter che il Napoli e il Milan, ma promuovendo la Juventus. Poi dice la sua su Lukaku

LUKAKU E SCUDETTO − Francesco Totti a Radio Serie A ha parlato dell’ex Inter e della lotta per il titolo: «Lukaku un grande acquisto, un grande giocatore, un potenziale che può fare la differenza, sperando che con Dybala trovino subito una sintonia alla grande. Per me la Juventus è la favorita per lo Scudetto, poi nel calcio tutto può succedere. Non facendo le coppe ha un altro modo di lavorare e non è poco».