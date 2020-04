Totti: “San Siro mi dava emozioni, tanti gol tra Inter e Milan! Nel 2005…”

Condividi questo articolo

Totti – intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” – ripercorre un po’ la sua lunga carriera. L’ex capitano della Roma ricorda il bellissimo gol messo a segno a Milano contro l’Inter nel 2005, svelando che San Siro lo ha sempre spronato a dare qualcosa in più. Una battuta anche sul suo rapporto con Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni

PERLE – Francesco Totti di gol bellissimi ne ha fatti tanti, ma se gli viene questo quali partite vorrebbe rivedere non ha dubbi: «In Inter-Roma 2005 c’è uno dei gol più belli della mia carriera. Roma-Juve ha sempre un sapore diverso, era come un secondo derby. Lazio-Roma 1-5 del 2002 fu quello della dedica ‘sei unica’ per Ilary (Blasi, ndr): se non avessi fatto gol forse non me la sarei sposata. Roma-Parma è il sogno di tutti i romanisti, vincere lo scudetto all’Olimpico: quindi voto questa».

SCALA DEL CALCIO – Non serve di certo una memoria da elefante per ricordare il rapporto speciale di Totti con San Siro: «Quella è la Scala del calcio, racchiude tutto. Per me dopo l’Olimpico è lo stadio più importante, mi dava veramente emozioni. Lì fortunatamente tra Inter e Milan ho fatto tantissimi gol e grandi prestazioni, mi dava voglia di fare qualcosa in più per deliziare quella platea abituata a campioni che in tante altre parti del mondo non abbiamo visto. Lì veniva proprio voglia di giocare dando il 101%».

RAPPORTO DIFFICILE – Per finire Totti parla del suo rapporto a due facce con Luciano Spalletti: «Sono stati due personaggi diversi. Il primo Spalletti era il top, come un secondo padre. Non dico che ci stavo sempre insieme ma quasi. Il secondo invece avrà avuto le sue ragioni, qualcosa non è andato nel migliore dei modi. Però ho cercato di tenere sempre la testa alta facendo il mio meglio, anche se sapevo di essere in difficoltà».