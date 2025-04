Totti ricorda: «L’Inter mi voleva. Ma ostacolo insuperabile!

Francesco Totti è tornato sui tentativi dell’Inter di acquistarlo durante la sua carriera. L’ex calciatore italiano ha indicato un grande ostacolo che ha impedito qualsiasi affare.

FORTE INTERESSE – Francesco Totti è stato uno dei calciatori italiani maggiormente ambiti dall’Inter di Massimo Moratti. L’ex Presidente dei meneghini ha provato nel corso degli anni a convincere la Roma ad acconsentire al trasferimento del romano, promettendo di non badare a spese per soddisfare il suo sogno di vederlo vestire di nerazzurro. Ciò non è, però, mai accaduto a causa della forte opposizione dell’allora Presidente della Roma Franco Sensi, il principale ostacolo a qualsiasi ipotesi di trasferimento di Totti altrove.

Totti e la posizione netta di Sensi rispetto all’idea del passaggio all’Inter

IL COMMENTO – Totti, nel corso di un’intervista a Betsson.Sport, si è così riferito in merito alla postura assunta da Sensi in sede di negoziati per la sua cessione all’Inter: «Milan e Inter sono state le squadre che più hanno spinto per acquistarmi. Entrambe gettavano però la spugna alla prima riunione con il Presidente, dato che era molto difficile parlare di me (del suo trasferimento, ndr.) in quel contesto. D’altronde, è risaputo che Moratti stravedesse per il romanista. Il suo sogno non si è mai realizzato, non solo per la volontà del calciatore italiano ma anche, e soprattutto, per la forte opposizione dell’allora Presidente del club giallorosso».