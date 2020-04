Totti ricorda gli applausi di San Siro: “Un omaggio, motivo di orgoglio”

Totti è ospite di “Casa Sky Sport” in collegamento con Del Piero. L’ex attaccante della Roma ha ricordato gli applausi incassati a San Siro sia dai tifosi dell’Inter che da quelli del Milan

ORGOGLIO – Così Francesco Totti: «Applausi di San Siro? Penso che sia una cosa differente uscire tra gli applausi in uno stadio diverso dall’Olimpico. Vai fuori e ricevi questo omaggio da altre persone, per loro il calcio è fondamentale, è passione. Perciò per noi giocatori far contenta questa gente è motivo di orgoglio».