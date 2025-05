Totti: «PSG-Inter finale da brividi! Sul tifo non ho dubbi. Scudetto atto finale»

Totti esprime la sua opinione riguardo la finale di Champions League tra il PSG del suo ex allenatore Luis Henrique, e l’Inter. La leggenda giallorossa in un’intervista rilasciata a Sky Sport ha parlato anche della lotta scudetto.

ITALIANA IN FINALE – Francesco Totti parla della finale di Champions League del 31 maggio e su chi tifare non ha dubbi l’ex capitano della Roma: «PSG-Inter sarà una grande finale, una partita da brividi. Giocare una finale di Champions League è commovente e paurosa allo stesso tempo. Si affrontano due grandi squadre che hanno fatto un percorso straordinario. Siamo contenti che c’è un’italiana in finale, senza nulla togliere Luis Henrique, ma qui in Italia tifiamo tutti Inter! Com’è giusto che sia».

L’EX ROMA – Francesco Totti esprime la sua opinione riguardo il suo ex allenatore, oggi al PSG: «Luis Henrique oltre che essere una grande persona è un grande allenatore. Quando cambi cultura non è mai semplice al primo impatto. Ha avuto qualche problema a Roma, poi ovunque è andato ha fatto bene. Al PSG ha trovato la sua serenità, ha una grande squadra e ha dimostrato di poter vincere la Champions League».

Non solo Champions League, in Serie A un finale tutto da vivere

MATCH POINT – Francesco Totti non si perde nulla, neanche questo emozionante finale di stagione! Ancora tutto in ballo: lotta per un posto in Europa (compresa la sua ex Roma, ndr), lotta salvezza e soprattutto la lotta scudetto. Riguardo la sfida tra Inter e Napoli, chiude l’ex numero 10: «Parliamo di uno dei più grandi allenatori italiani, ovunque è andato ha vinto. Ha fatto grande il Napoli, quando hai un personaggio di questo carisma hai molta più possibilità di vincere un campionato. Vincendo quest’anno devo dire che lo ha meritato. Domani ci sarà l’atto finale, e sarà quello definitivo».