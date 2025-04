Totti: «La Roma dovrà fare un investimento! Ecco chi»

In un’intervista rilasciata a Betsson Sport, Francesco Totti ha parlato di come la Roma dovrà lavorare per portare Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, all’ombra del Colosseo.

INVESTIMENTO – Francesco Totti, ex capitano della Roma, in un’intervista rilasciata a Betsson Sport, ha parlato del suo passato alla Roma e ha fatto un apprezzamento per Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter. Queste le sue parole: «Davide è tra i giovani più forti in circolazione in quel ruolo, è cresciuto a Roma e tifa per la Roma. Spero che il club giallorosso possa fare un vero investimento e portarlo a casa nel futuro. È un vero professionista, gioca con la testa giusta. Passato? Milan e Inter furono i due club che ci provarono di più».