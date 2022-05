Totti: «Juventus-Inter, speriamo in tanti gol! Dybala? Testa da top player»

Juventus-Inter è la finale di Coppa Italia che andrà in scena alle ore 21.00 allo stadio Olimpico di Roma (vedi formazioni ufficiali). Francesco Totti, intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset prima del fischio d’inizio, parla dell’importanza del match e dello stato d’animo di Dybala

SERATA PARTICOLARE – Juventus-Inter, finale di Coppa Italia, andrà in scena stasera allo stadio Olimpico di Roma. Secondo Francesco Totti, sarà una partita molto bella: «Diciamo che è una serata particolare, che tutti vorrebbero vivere. Sono sempre finali importanti per cercare di ottenere almeno un trofeo durante l’anno. Una partita bellissima, sperando ci siano tanti gol. Non c’è un favorito, sono due grandi squadre con giocatori fortissimi: penso possa verificarsi qualsiasi risultato. Dybala? Diciamo che stiamo parlando di un top player per cui scende in campo sempre con un’altra testa. Per lui non sarà una partita semplice, sarà una delle ultime ma da grande professionista qual è la disputerà come ha sempre fatto, non penserà al futuro ma farà il campione».