Totti: «Inter, era meglio non parlare! Momento sbagliato»

Intervenuto a Sky Sport, l’ex stella della Roma, Francesco Totti, ha espresso il suo pensiero su quello che sta succedendo all’Inter dopo le parole di Lautaro Martinez.

ESPOSIZIONE – Francesco Totti, in collegamento con Sky Sport, si è soffermato a parlare sul caos in casa Inter dopo il polverone alzatosi per le parole di Lautaro Martinez. Queste le parole dell’ex attaccante della Roma: «Solo loro conoscono davvero le dinamiche interne. Tuttavia, esporsi in questo modo non è stato fatto nel momento più opportuno. Onestamente, non so quale fosse il rapporto tra i due. Delusione per la Champions sfumata? No, non credo. Questa è un’altra competizione. Le parole del capitano pesano? Sì, anche perché in questo caso non si è espresso solo il capitano, ma pure il presidente. Quando intervengono entrambi, la situazione si complica. Non è piacevole, soprattutto per i tifosi dell’Inter».