Totti: “Giocare con Ronaldo il mio sogno! Ai tempi dell’Inter era devastante”

Totti ha partecipato a una diretta Instagram sull’account di Toni, suo ex compagno sia con la maglia dell’Italia che della Roma. L’ex capitano giallorosso ha espresso tutta la sua ammirazione per il Ronaldo dei tempi dell’Inter

DA CAMPIONE A CAMPIONE – Francesco Totti non ha dubbi: «Un attaccante col quale mi sarebbe piaciuto giocare? Il mio sogno è sempre stato Ronaldo il Fenomeno. Se l’ho mai chiamato per farlo venire alla Roma? No. E chi dovevamo vendere (ride, ndr)? Dovevamo fare i buffi per cent’anni. Per me lui è il più forte di tutti, è stato il più forte di tutti. Ai tempi di Barcellona e Inter, in quei momenti, era devastante. Aveva una capoccia diversa da tutti quanti. Mamma mia, era imbarazzante. Ogni tanto guardo i video che fanno vedere in televisione, mamma mia. Che bello, troppo forte».