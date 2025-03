Totti contraddice Moratti: «Sensi non mi avrebbe mai venduto!»

Nella nuova puntata del format Viva El Futbol, con ospite speciale Francesco Totti, sono stati affrontati i temi più interessanti della 27° giornata di Serie A. L’ex capitano della Roma, nel corso della serata, ha smentito le recenti dichiarazioni fatte da Massimo Moratti.

LA SMENTITA – Francesco Totti, intervenuto come ospite a Viva El Futbol, si è detto rammaricato per le dichiarazioni fatte da Massimo Moratti in una recente intervista. Moratti affermò in precedenza che fu vicino all’acquisto del numero 10 giallorosso, perché l’ex presidente Franco Sensi aveva messo Totti in vendita per risolvere i problemi economici della Roma. Versione smentita anche da Rossella Sensi, figlia del ex patron giallorosso.

La versione Di Totti: Ecco come stanno le cose

LA RISPOSTA – Totti ha approfittato della presenza a Viva El Futbol per dire la sua sulla trattativa tra Moratti e Sensi per il suo passaggio all‘Inter: «Mi è dispiaciuto che Moratti abbia detto che Sensi l’aveva chiamato per convincerlo a prendermi, per presunti problemi economici della Roma. Da quello che so in realtà era il contrario: era lui a volermi a tutti i costi all’Inter, ma Sensi non accettò mai. Mi dispiace perché Moratti è un signore, uno delle migliori persone passate per il calcio italiano. Però volevo specificare che le cose non erano andate così».