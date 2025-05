Totti e la lotta scudetto: «Mai così bella!» Poi parla della finale dell’Inter

Presente al torneo “Padel Mania” in corso a Pescara, Francesco Totti ha commentato alcuni dei temi più caldi del momento calcistico italiano. L’ex capitano della Roma, ha espresso parole di grande apprezzamento per il Bologna dopo la sorprendente vittoria contro il Milan nella finale di Coppa Italia all’Olimpico.

TRIONFO BOLOGNA – Francesco Totti prima esprime il suo parere riguardo la finale di Coppa Italia: «È un successo che va applaudito. Il Bologna ha fatto un grande percorso e si è dimostrato all’altezza di una grande partita. Hanno vinto e meritano grandi complimenti». Parole chiare anche nei confronti del Milan, uscito sconfitto: «Non all’altezza? Il Milan è sempre una grande squadra che va rispettata. Le finali si vincono o si perdono, in questo caso il Bologna ha semplicemente giocato meglio». Sempre attento alle dinamiche del calcio nazionale, Totti non ha perso l’occasione per dire la sua, con equilibrio e rispetto per tutti i protagonisti in campo.

Scudetto e finale di Champions League, parla Totti

FINALE EMOZIONANTE – L’ex numero 10 giallorosso si è poi soffermato sulla corsa scudetto, che vede ancora aperta la lotta tra Napoli, Juventus e Milan nelle ultime giornate: «Non c’è mai stato un campionato così aperto fino alla fine. Una sfida bellissima da vedere». Un’opinione che fotografa l’equilibrio di un torneo avvincente, che ha mantenuto vivo l’interesse fino alle ultime giornate. Infine, inevitabile un commento sulla finale di UEFA Champions League, in programma a fine mese a Monaco di Baviera, dove l’Inter rappresenterà l’Italia: «Tifiamo Inter – ha sottolineato Totti –. È l’unica italiana rimasta a giocare in Europa e speriamo che possa ottenere un grande risultato». Un auspicio sincero da parte di una leggenda del calcio italiano, a sostegno del tricolore nelle competizioni continentali.