Tottenham-Roma, Ranieri e l’orgoglio! Pari Hummels al 91′

La Roma ce la mette tutta e pareggia per 2-2 contro il Tottenham in UEFA Europa League. I giallorossi vedono finalmente la luce in fondo al tunnel.

SCONFITTA – La Roma pareggia contro il Tottenham per 2-2 a Londra ed esce con il sorriso da una partita in cui ha dato tutto. Tre gol annullati, di cui due ad Artem Dovbyk nel secondo tempo e uno a Stephan El Shaarawy nel primo. Diverse occasioni mancate, quella più importante è arrivata al minuto 90 su tiro al volo di Gianluca Mancini che ha trovato un miracolo di Forster. La partita è iniziata in salita per i giallorossi, che sono andati sotto al minuto 5 a causa del calcio di rigore segnato da Son. Poco dopo la Roma ha pareggiato con la rete di Evan Ndicka sugli sviluppi di punizione battuta da Paulo Dybala. Brennan Johnson riporta i suoi avanti con una staffilata di sinistro da assist di Dejan Kulusevski. La Roma conquista il punto nel finale con il tap-in di Mats Hummels a porta vuota.