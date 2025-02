Tosti (WTW): «Orgogliosi di annunciare la partnership con l’Inter»

Tosti commenta la nuova collaborazione di WTW con l’Inter. L’alto dirigente della società di consulenza finanzaria ha parlato così.

ORGOGLIO – In merito al comunicato ufficiale dell’Inter e anche alle parole di Giorgio Ricci, si è espresso ai canali del club nerazzurro Gianmarco Tosti, Head of Mediterranean Region e Italy Country Manager di WTW. Le sue parole: «Siamo estremamente orgogliosi di annunciare la nostra partnership con l’Inter. Essere il loro Insurance Brokerage Official Partner conferma l’importanza della nostra forte specializzazione e del nostro costante impegno a offrire ai nostri clienti soluzioni avanzate e un supporto altamente consulenziale per generare un valore distintivo e potenziare la capacità delle organizzazioni di navigare i rischi in modo sempre più efficace ed efficiente».